Dans LéNA cette semaine: la justice est-elle la dernière à pouvoir sauver le climat?

Roger Cox a l’assurance d’un avocat qui a confiance en ses arguments. Le 26 mai 2021, des juges néerlandais les ont suivis et ont forcé la compagnie pétrolière Royal Dutch Shell à réduire de 45 % ses émissions de CO2 d’ici à 2030. Un verdict historique, qui en a entraîné d’autres. Partout, les citoyens saisissent la justice contre des Etats et des entreprises pour inaction climatique. Alors, sommes-nous à un tournant ? La justice est-elle devenue la dernière option pour sauver la planète ?

« Le point clé est que les tribunaux du monde entier reconnaissent aujourd’hui que le changement climatique est devenu une question de droits humains », explique Roger Cox. « Les Etats ont le devoir de protéger leur population contre un tel réchauffement climatique, comme l’ont confirmé des jugements aux Pays-Bas et ailleurs. Dans l’affaire Shell, nous avons fait valoir que les entreprises qui ont un impact comparable à celui des Etats sur le changement climatique ont aussi ce devoir. »

L’avocat compare donc Shell à un Etat : « Shell a une grande influence politique. Nous pouvons donc, à certains égards, les comparer à un Etat et dire qu’ils ont eux aussi une responsabilité dans la protection des droits de l’Homme et la résolution du problème climatique. Si une grande compagnie comme eux réduit sa production de pétrole et de gaz, cela conduira à une certaine baisse globale de la consommation. »

« Nous voulons que les grandes entreprises et acteurs financiers se transforment de l’intérieur pour prévenir le changement climatique et les violations des droits humains », conclut-il.

