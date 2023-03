Une force de caractère incroyable: paralysé à plus de 75%, un Catalan parvient à boucler le marathon de Barcelone en moins de… 6 heures! (vidéo)

Ce sont des images qui font plaisir à tout le monde ! Dimanche dernier, lors du marathon de Barcelone, Alex Campillo a fait naître un tonnerre d’applaudissements lors de sa dernière ligne droite. Cet Espagnol de 32 ans est en fait devenu officiellement le premier handicapé à plus de 75 % à parvenir à venir à bout d’un marathon.

Alex Campillo souffre de paralysie cérébrale depuis l’âge de 6 mois à cause d’une encéphalite. Après la course, il a communiqué en langage des signes via les réseaux sociaux. « Quiconque a un objectif, avec des sacrifices, une attitude et un travail d’équipe peuvent l’atteindre. J’ai décidé de courir le marathon de Barcelone pour que les personnes qui ont peur ou qui ne peuvent pas atteindre cet objectif puissent me voir franchir la ligne d’arrivée d’un marathon et se dire qu’ils peuvent le faire aussi ».