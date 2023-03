Interdiction totale de la publicité des jeux de hasard: différents acteurs intentent une action en justice

La Pro League, la BNXT League de basket, trois équipes cyclistes et l’organisateur de l’European Open de tennis, ont signé une déclaration où ils expliquent que le secteur du sport professionnel belge demande une concertation sur l’interdiction totale de la publicité pour les jeux de hasard. Ces sept signataires de ce communiqué transmis jeudi ont décidé d’intenter une action en justice vendredi.

Jean-François Bourlart, directeur d’Intermarché-Circus-Wanty, Jurgen Mettepenningen et Christophe Brandt, directeur et manager de Bingoal WB, Patrick Lefevre, patron de Soudal Quick-Step, Lorin Pays, directeur de la Pro League de football, Kristoff Puelinckx, directeur de l’European Open de tennis à Anvers et Wim Van de Keere, manager de la BNXT League estiment que la mesure « va à l’encontre du but recherché » et occasionne une perte de « puissance financière ». Ils assurent vouloir assumer un « rôle social » en apprenant aux supporters « à jouer de façon responsable ».

« Une interdiction totale de la publicité pour les jeux de hasard affaiblit incontestablement le secteur sportif belge » ajoutent-ils, mettant en garde le fait que l’arrêté royal, en vigueur depuis le début du mois, « ne protégera pas nos supporters de l’addiction au jeu, mais les orientera vers les offres peu sûres d’opérateurs non reconnus »