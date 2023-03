La Deutsche Bank plonge en Bourse, « pas de quoi s’inquiéter », affirme Olaf Scholz, le chancelier allemand

Les marchés européens sont, à nouveau, dans le rouge (lâchant environ 2 %), tirés vers le bas par le secteur financier, alors que les chefs d’Etat européens ont réaffirmé leur confiance dans le système bancaire européen à l’issue d’un sommet.

L’indice stoxx 600 du compartiment bancaire perd environ 4 % aux alentours de 15 heures. Les banques allemandes, Deutsche Bank en tête (- 10 % à 15 heures, l’action a perdu jusqu’à 14 % en cours de séance), étaient particulièrement sanctionnées.

Jeudi, les « CDS » de la première banque d’Allemagne – pour « crédit default swap », soit des produits dérivés qui agissent comme une assurance et permettent à la Deutsche Bank de couvrir son risque de défaut de paiement (en d’autres mots son éventuelle incapacité à rembourser ses dettes) – ont grimpé de 25 %.

De manière générale, le coût de ces produits a progressé pour l’ensemble du secteur ces deux dernières semaines mais dans de moindres proportions. Preuve que les marchés ne sont pas rassurés sur la bonne santé des banques européennes ou, pour le moins, sur leur exposition à la hausse des taux.

Un constat visiblement particulièrement vrai pour le deuxième vilain « grand » canard du système financier du Vieux Continent, après Credit Suisse.

Deux semaines de crise bancaire

Pour rappel, le secteur bancaire en Europe et aux Etats-Unis vient de vivre quinze jours de fortes turbulences suite à la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) en Californie, puis de deux autres banques régionales US et le sauvetage de Credit Suisse.

Credit Suisse, empêtrée dans différents scandales, a été victime d’un début de « bank run » (les clients ont retiré massivement des dépôts par crainte pour sa santé) la semaine passée.

L’établissement (comme Deutsche Bank) appartenait au club des 30 institutions estimées « too big too fail », comprenez « trop grandes » pour qu’on les laisse faire faillite. Dimanche dernier, UBS, numéro un du secteur en Suisse, a accepté de la racheter à bas prix et moyennant de larges garanties publiques, pour la sauver. Le titre UBS baisse de 5 %.

« Pas d’inquiétude à avoir », selon les dirigeants européens

Malgré ces événements, la Banque Centrale Européenne (BCE), la Réserve fédérale américaine ou encore la Banque centrale d’Angleterre ont toutes revu, récemment, leur taux à la hausse pour continuer à lutter contre l’inflation. Ce qui ne rassure pas les investisseurs qui pensent probablement que la poursuite de la politique de resserrement monétaire, source des récentes fragilités du secteur financier, pourrait poser problème à d’autres institutions.

A l’issue du sommet européen vendredi, consacré notamment au renforcement de l’Union bancaire, Christine Lagarde, présidente de la BCE comme Paschal Donohoé, président de l’Eurogroupe ont tous deux répété que « le secteur bancaire de la zone euro est résilient car il dispose de solides positions en termes de capital et de liquidités. »

A la question « Deutsche Bank est-elle le nouveau Credit Suisse ? », le chancelier allemand, Olaf Scholz a répondu : « La banque a fondamentalement modernisé et réorganisé son modèle économique et est très rentable. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter de quoi que ce soit. »

« Le système bancaire est stable en Europe », a-t-il encore assuré, à l’instar d’Emmanuel Macron. « Les fondamentaux des banques européennes sont solides (…) La zone euro est la zone où les banques sont les plus solides », a déclaré le président français.