«Et là, Picasso me dit: Vous voulez faire une photo?»

Lors de votre voyage initiatique en vélomoteur, comment avez-vous fait pour trouver l’adresse de Picasso et pour oser l’aborder ? On sonne à sa porte et on dit : Bonjour Monsieur Picasso ?

Ben curieusement, c’est quasiment aussi bête que ça. Je suis encore un peu timide aujourd’hui, mais à l’époque, j’étais très timide. Quand j’ai regardé ça ensuite avec un peu de distance, je me suis dit : c’est incroyable, je n’oserais même pas solliciter quelqu’un qui habite le même immeuble que mes parents et là, je suis allé voir des gens aussi fameux que Picasso ou Chagall.

Et donc, Picasso, ça s’est passé très simplement ?