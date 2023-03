Les Racines élémentaires de Daniel Buren: «A 17 ans, je me suis pointé chez Picasso en vélomoteur»

Alors que son intervention sur l’immense verrière de l’architecte Calatrava continue à illuminer et à colorer la gare de Liège, Daniel Buren remonte le temps en direction de la Provence et des Caraïbes.

Installé dans un box du Grand Café de la gare, dans la gare des Guillemins où son installation se déploie sur toute la verrière, Daniel Buren nous accueille avec un grand sourire et une question : « Alors, que voulez-vous savoir ? » Mais lorsque nous lui répondons en retour par une autre question : « Est-ce qu’on vous a expliqué un peu ce qu’on souhaitait faire avec vous dans le cadre des Racines élémentaires ? », la réponse fuse : « Non, pas du tout, non. On me jette aux fauves sans me le dire. » Suivi d’un grand éclat de rire.

On part donc d’une question simple : « Je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd’hui si… »