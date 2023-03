Une grande enseigne retire de la vente un de ses produits et lance un avertissement aux clients

Delhaize procède vendredi au rappel, en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), d’une spatule nylon de sa marque propre en raison d’une teneur excessive en amines aromatiques primaires.

Delhaize a retiré le produit de ses rayons et demande aux consommateurs de ne pas l’utiliser et de le rapporter en magasin pour un remboursement. Les lots concernés portent les numéros 2036 et 2148.