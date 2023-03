Division d’honneur: Uccle Sport a gagné le respect de ses adversaires

Les Bruxellois sont prêts à tous les sacrifices pour assurer leur place en Division d’honneur. Et l’expérience de leur coach, Sofie Gierts, pourrait être déterminante pour gérer les émotions et les moments clés de cette fin de saison.

La compétition demeure plus indécise que jamais à seulement sept journées de l’issue du championnat linéaire. Que ce soit au niveau de la lutte pour arracher une place dans le dernier carré et disputer les playoffs mais aussi, et surtout, pour éviter la descente vers l’échelon inférieur, où quatre équipes sont au coude-à-coude pour rester parmi l’élite. Louvain, Uccle Sport, le Daring et l’Old Club vont donc se livrer une bataille acharnée pour essayer de grappiller les unités nécessaires pour garantir leur survie en Division d’honneur.