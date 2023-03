Bernard de Launoit, le maître de la Chapelle Reine Elisabeth, est décédé

C’est par un communiqué, que la Chapelle Musicale Reine Elisabeth a rendu public ce jeudi soir le décès de Bernard de Launoit, son CEO et Président Exécutif.

« Le 23 mars, Bernard nous a quittés, entouré des siens, d’une maladie contre laquelle il s’est battu de toutes ses forces depuis 6 mois. Un combat exemplaire », dit le communiqué. « La Chapelle Musicale perd un leader charismatique, inspirant, d’une intelligence vive, sans cesse à la recherche de nouveaux projets et travaillant jusqu’au bout pour notre institution. (…) Le Conseil d’Administration, le Comité Exécutif, les Maîtres en résidence et l’ensemble de l’équipe de la Chapelle Musicale sont profondément touchés par cette perte. Nos pensées vont à son épouse, à ses enfants, à la famille et aux amis de Bernard. Sa silhouette, ses pas assurés et son sourire nous manqueront. »