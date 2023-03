Mondial féminin 2027: la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne ont envoyé leur dossier de candidature commune à la FIFA!

La Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas ont envoyé leur dossier de candidature commune à l’organisation de la Coupe du monde 2027 à la FIFA, la fédération internationale de football, a fait savoir vendredi l’Union belge dans un tweet renseignant qu’un « courrier a été envoyé ».

« Nous sommes prêts », ont lancé les trois fédérations sur les réseaux sociaux axant leur campagne sur le slogan « Breaking New Ground », avec les initiales des trois pays.

« En 2020, les trois fédérations ont été les premières à manifester leur ambition d’organiser ce tournoi et elles sont aujourd’hui les premières à soumettre leur candidature officielle dans le cadre de la procédure d’octroi du tournoi », a communiqué l’Union belge vendredi.

« Nous sommes très ambitieux. La popularité du football féminin en Belgique ne cesse de grandir. L’année dernière, nous avons franchi le cap des 50.000 joueuses. Au niveau mondial aussi, le football féminin est sous les feux de la rampe. Nous souhaitons en effet profiter de cet élan pour soumettre notre candidature commune et promouvoir l’essor du football féminin comme jamais auparavant. De grands moments sportifs constituent une source d’inspiration. C’est ainsi que nous souhaitons pérenniser le football féminin. Nous voulons garantir les meilleures conditions sportives pour nos joueuses, créer une atmosphère unique pour les supporters et accorder beaucoup d’attention à l’organisation d’un événement aussi durable que possible », a commenté Katrien Jans, responsable du football féminin à l’Union belge.

L’Allemagne a déjà désigné ses villes organisatrices : Dortmund, Duisbourg, Düsseldorf et Cologne. Les Allemands avaient organisé le tournoi en 2011 déjà.