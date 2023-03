Enseignement: le système scolaire finlandais était, autrefois, le meilleur au monde

Il y a des constats que les politiques peuvent difficilement enjoliver. « Nous ne sommes plus le pays proposant la meilleure éducation. Nos jeunes ne sont plus les plus intelligents. » C’est en ces termes qu’Anita Lehikoinen, secrétaire d’Etat au ministère finlandais de l’Education, a commenté les résultats d’une étude menée par ses services. Par cet aveu, la femme politique a alimenté dans son pays un débat houleux sur les problèmes des écoles finlandaises.