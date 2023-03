«Hollywood s’en va en guerre»: Olivier Barde-Cabuçon réussit un bouquin qu’on dévore

Avec ce polar malin bourré de références historiques et cinématographiques, Olivier Barde-Cabuçon nous entraîne dans une enquête entre stars et nazis.

Un détective qui picole sec, séduit de jolies ouvreuses de cinéma et enquête sur une star du Hollywood de la grande époque : on se croirait dans une réédition d’un polar à l’ancienne, façon Chandler. Ou alors du côté de James Ellroy avec sa cohorte de personnages bien réels intervenant dans une intrigue policière. L’auteur de Hollywood s’en va en guerre est pourtant Français et vit à Lyon. Passionné de littérature, de théâtre et d’histoire, Olivier Barde-Cabuçon s’est fait connaître avec une série se déroulant à l’époque de Louis XV. Il se rapproche cette fois du monde contemporain mais sans rien oublier de l’Histoire avec grand et petit H.