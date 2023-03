«La femme à l’étoile»: deux revenants dans le blizzard

Zachary fuit sa part d’ombre et cherche le salut dans la neige. La bourrasque efface ses traces. Le fugitif va au diable et s’accroche à son cheval pour trouver la passe de Promesa. Deux trappeurs inquiétants lui ont parlé de ce village fantôme, abandonné des chercheurs d’or, mais un marshal envoyé par l’Eternel cavale à ses trousses… Anthony Pastor découpe cette chasse à l’homme à coups de crayon meurtri. Zachary ne sent plus ses doigts dans la neige sauvage du Montana. Entre deux détonations, la nature prend le pas sur l’homme. Zachary pleure la souffrance glacée du Revenant d’Alejandro Iñárritu…