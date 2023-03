Geneviève Casterman capture l’enfance

Il y a des gens que l’enfance ne quitte jamais vraiment. Geneviève Casterman fait partie de ces créatures qui ne cessent d’être habitées, travaillées par cette part indescriptible de notre être. Petite déjà, elle dessinait des histoires. Plus tard, quand elle devient institutrice, elle inonde sa classe d’albums jeunesse et invite ses élèves à créer leur propre livre, à les imprimer grâce à une presse et des caractères de plomb et, enfin, à les relier, pour obtenir de véritables ouvrages à conserver précieusement. De toutes ces expérimentations, qu’elle a menées aussi dans des ateliers pour enfants à l’Ecole des arts d’Ixelles, elle a même compilé une étonnante boîte à idées dans 100(0) moments de dessin (Esperluète.)