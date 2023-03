Richard Powers, Jean-Baptiste Del Amo, Justin Fenton... Les poches des livres du Soir

Sidérations ****

Richard Powers

Théo, astrobiologiste, veuf d’une militante de la cause animale, est une intelligence en éveil sur l’univers du plus large au plus infime. Sa vie d’universitaire est toute entière centrée sur son fils Robin, 9 ans, autiste, un cerveau brillant mais différent, comme il en va des planètes à la fois lointaines et proches. Ce couple en fusion, père-fils, en alerte face à la destruction du monde mais émerveillé par les miracles de la vie, est en sidérations constantes. Il trouve son équilibre hors du monde, mais va devoir traiter le handicap de l’enfant. Un livre de cœur et de science, généreux, instruit, émouvant.