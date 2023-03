Le Brexit affecte le futur pipeline d’exportation du pays

Le déclin relatif de l’industrie britannique précède le Brexit et résulte de bien d’autres facteurs. Mais la sortie de l’Union européenne est venue compliquer l’exportation des produits britanniques. Or, le secteur manufacturier représente près de la moitié des exports selon Make UK, l’organisation qui le représente, et l’UE est toujours le premier partenaire commercial du Royaume-Uni (42 % des exportations et 45 % de toutes ses importations en 2021).

L’accord de coopération et de commerce post-Brexit a permis d’éviter le pire scénario : la création de douanes entre les deux partenaires. Mais les barrières non-tarifaires ont ajouté des obstacles administratifs (formalités douanières, exigences en matière de d’origine) et les coûts qui vont avec. La perturbation des flux de main-d’œuvre a quant à elle affecté certains secteurs comme l’alimentation et la boisson.