L’Afsca rappelle plusieurs produits et les retire de la vente

En accord avec l’Afsca, Kim’s Chocolates retire les tablettes de chocolat noir « 72 % bio avec amandes » et « 57 % bio avec amandes et cerises » de la vente et les rappelle auprès des consommateurs en raison d’une teneur trop élevée en aflatoxines.

Kim’s Chocolates demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Les produits ont été distribués par différents points de vente en Belgique.

L’Afsca communique également sur la demande de Delhaize de ne pas utiliser ainsi que de ramener au magasin une spatule en nylon de sa marque. La raison ? Une teneur trop élevée en amines aromatiques primaires. Les clients ont la possibilité de rapporter le produit en question au point de vente où ils l’ont acheté. Le remboursement de chaque article concerné est garanti.