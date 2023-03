La police lance un appel pour identifier un «homme inconnu» (photo)

La police a lancé un appel ce vendredi pour identifier un corps retrouvé, le 1er octobre 2021, à proximité de « l’Intermarché » situé boulevard Gustave Kleyer, à Liège. A ce jour, cette personne n’a pas pu être identifiée.

« Cet homme pourrait être un sans-abri et pourrait avoir fréquenté les commerces situés à proximité du lieu de découverte. L’homme a été retrouvé dans une tente de type « Igloo » verte de marque « Quecha ». Il est âgé entre 25 et 50 ans. Il est de corpulence normale, a de longs cheveux foncés et une barbe. Il a un tatouage représentant une tête de diable sur l’épaule gauche et un tatouage illisible sur l’épaule droite » précise la police.