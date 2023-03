Mondiaux de patinage artistique: Nina Pinzarrone aux portes du top 10 avec un record

Se retrouver sur la plus grande scène de son sport (après celle des JO…) à seize ans, ne pas trembler, exécuter un programme libre sans la moindre faute et gagner trois places pour finir onzième avec un nouveau record personnel de 191,78 points : Nina Pinzarrone a réussi tout ça pour sa première apparition aux Mondiaux, et ce deux mois après avoir terminé cinquième à l’Euro.

« Nina a confirmé que sa place était bien ici ! », souligne Ans Bocklandt, son entraîneuse. « Notre objectif n’était pas de réaliser un résultat bien précis, mais de réussir son meilleur programme, ce qu’elle a fait. Je suis impatiente pour l’avenir ! »