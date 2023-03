William Balikwisha est officiellement Léopard: le médian du Standard est monté au jeu avec la République démocratique du Congo

Monté au jeu à la 62e minute du match, le médian offensif du Standard a participé à la victoire (3-1) obtenue par la RDC sur la Mauritanie, réduite à dix en milieu de première mi-temps après l’exclusion de Thiam. Cela met un terme définitif aux spéculations liées au choix de sa nationalité sportive, même si le médian bruxellois avait tranché, depuis un bon moment déjà, en faveur des Léopards. Kakuta avait ouvert le score à la 38e minute de jeu, avant que Bakambu ne double la mise en toute fin de première mi-temps et que Musuaku, d’une lourde frappe, ne mette fin à tout suspense (67e) alors qu’Ali Abeid avait réduit l’écart à la 55e minute.

William Balikwisha fêté, ce vendredi après-midi au stade du Tout-Puissant Mazembe, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN, sa première sélection sous les couleurs de la République démocratique du Congo.

Titularisé par le technicien français Sébastien Desabre en défense centrale aux côtés de Chancel Mbemba, Bope Bokadi a disputé l’entièreté de la partie. Avant le match retour en Mauritanie, mercredi prochain, la RDC, qui n’avait pas droit à l’erreur, se relance dans un groupe au sein duquel elle n’avait pas encore engrangé le moindre point à l’occasion de deux premières journées et peut penser à nouveau à une qualification pour la CAN 2024. Le Gabon est en tête avec 7 unités en 3 matches, devant la Mauritanie (4) et la RDC (3).