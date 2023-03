Benoît Poelvoorde: «J'ai moins peur de montrer mes émotions»

Journaliste aux services Culture et Médias

C'est l'histoire d'une adolescente qui essaie de faire face à la dure réalité en se réfugiant dans un monde imaginaire. Une histoire d'amour familial aussi, entre un père qui se laisse aller et sa fille qui cherche à le maintenir la tête hors de l'eau. Benoît Poelvoorde y campe la figure paternelle de façon juste, touchante et ce petit côté extravagant qu'on lui connaît bien, mais qu'il garde désormais sous contrôle. Enfin, ça, c'était avant l'interview... Entre une pause cigarette et quelques sucreries offertes, notre homme apparaît en pleine forme pour l'exercice promotionnel. « Vous prendrez bien un petit macaron ? »