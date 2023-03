Dans le centre de Swindon: quand la logistique prend la place de la manufacture

La première chose qui frappe en arrivant à Swindon, une ville de 233.000 habitants située entre Bristol et Londres, ce sont les grands hangars Amazon qui trônent aux abords de la ville, signes d’emplois et de modernité. Mais la deuxième, c’est un centre-ville déserté de ses boutiques, un mal qui gangrène l’Angleterre. Les vitrines vides sont légion, d’autres annoncent une liquidation complète avant fermeture, le tout entravé de travaux dans le but de créer de nouveaux logements et une nouvelle gare de bus.

« Ce qu’il nous faut, ce sont des nouvelles boutiques ! Mais le loyer est trop cher, elles sont obligées de fermer et tous les salariés qui travaillaient ici sont obligés d’aller chercher du travail ailleurs », se plaint Lisa Chamberlain, une quarantenaire qui fait le ménage dans une école située dans une ville voisine.