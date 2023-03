Accord social pour Ryanair Bruxelles avant l’auditorat du travail

Un accord vient d’être approuvé par le personnel de Ryanair basé à Bruxelles pour clôturer socialement le départ de la low cost irlandaise de l’aéroport national. Et, fait honorable dans l’histoire de Ryanair en Belgique, un accord social plutôt favorable aux travailleurs. Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE-ACV Puls espère d’ailleurs que cet accord servira d’exemple à Ryanair et aux autres syndicats à travers l’Europe. Globalement, la quarantaine de salariés Ryanair basés à Bruxelles et dont les avions ont été retirés par la compagnie en octobre dernier obtiendront non seulement les indemnités légales mais des avantages supplémentaires d’environ 30 %. En octobre 2022, Ryanair annonçait qu’elle retirait les deux avions basés à Zaventem à cause de l’annonce d’une hausse des taxes. Confirmation en janvier 2023, Ryanair assure que les avions ne reviendront pas non plus pour la saison estivale. Entre-temps, le personnel de cabine et les pilotes qui étaient basés à Bruxelles ont été en partie transférés à l’aéroport de Charleroi ou utilisés sur d’autres bases. Cette fois, après pas moins de onze jours de grève qui ont fini par déclencher le début d’une négociation, le personnel va être licencié très officiellement et en respectant plus que le minimum légal. C’est cette proposition qui vient d’être acceptée par le personnel.

Surprise ? Ces « bonnes manières » sociales de Ryanair s’inscrivent dans des relations sociales tendues. En janvier encore, Michaeil O’Leary clamait en conférence de presse que les syndicats, en Belgique, racontaient n’importe quoi. « On ne sait toujours pas pourquoi ils ont fait grève les dernières fois, il n’y avait aucune demande précise. Nous respectons le droit de grève, tout ce que le personnel a obtenu, c’est de perdre des jours de paie. » Deux mois plus tard, un accord social est signé avec les mêmes syndicats. Une chose, peut-être, a changé la donne. Ryanair a dû apprendre que ses responsables étaient convoqués par Sophie Salens, l’auditeur (ff) de l’auditorat du travail du Hainaut. Celle-ci confirme qu’une convocation a été lancée pour les 23 et 24 mai prochains. Les responsables de la compagnie seront entendus sur différents problèmes de non respects de la législation sociale belge comme « le respect des barèmes minimums légaux et des primes belges mais aussi sur l’utilisation de pilotes indépendants ».