Des éditions régionales à la francophonie

Pour une fois à la Foire du livre, ce n’est pas un pays qui est présenté, ni une Région, comme la Flandre il y a quelques années, mais un ensemble de territoires qui composent un pays : les régions et territoires de France. Plus de 80 maisons d’édition venus de tout le pays proposent leurs productions à Bruxelles. Il y aura aussi une quarantaine d’animations, tables rondes, lectures, performances, des dédicaces et une exposition.

François Annycke est directeur de l’Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France et préside la réunion des agences de Régions. « Pour moi qui suis né à Dunkerque, dit-il, la Belgique n’a jamais été une frontière, plutôt un horizon où l’on découvrait le chocolat, Ypres, Tournai, Passa Porta, etc. » D’où son bonheur de venir à Bruxelles. Mais pourquoi tous ces éditeurs régionaux ont-ils intérêt à se retrouver à la Foire ?