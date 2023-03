Pierre Bordage est l’invité d’honneur de la Foire du livre de Bruxelles

On retrouve enfin notre bonne vieille Foire du livre de Bruxelles. C’est déjà sa 52e édition et les plus anciens se rappelleront ses premières années au Centre Rogier, souvenirs souvenirs. Depuis deux ans, on était en effet frustré. La Foire 2020 avait été organisée in extremis, le confinement étant décrété quelques jours plus tard. La 2021 s’était muée en événement numérique. La 2022 avait été annulée. La 2023, ouf !, est là. Et toujours à Tour & Taxis. Mais dans de nouvelles surfaces : la magnifique Gare maritime, la Maison de la Poste et les sheds 1 et 2 des anciens entrepôts. Et avec une attention particulière envers les scènes de rencontre, mieux protégées du bruit ambiant.