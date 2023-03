La Belgique championne de la grève en Europe, selon une étude

Le WSI souligne que la méthodologie peut changer selon les pays. Les chiffres incluent par exemple les jours de grève générale contre la politique sociale du gouvernement en France et en Belgique.

L’Allemagne a comptabilisé en moyenne 18 jours de grève par an, contre 52 en Finlande, uniquement deux en Autriche ainsi qu’en Suède, et seulement un en Suisse. En dehors de l’Union européenne, le Canada a comptabilisé 79 jours de grève.

La Belgique a enregistré 97 jours de grève pour mille salariés par an, sur la période 2011-2020, selon les chiffres de l’institut de recherche allemand WSI. La France (uniquement dans le secteur privé) occupe la deuxième place avec 93 jours de grève.

Selon les chiffres de l’institut syndical européen ETUI, la France a été le pays le plus touché par des grèves sur la période 2010-2019 avec environ 128 jours pour mille salariés par an, devant la Belgique avec près de 98 jours. En 2020-2021, ces chiffres atteignent 79 pour la France et 57 pour la Belgique.