Pourquoi Deutsche Bank n’est probablement pas le nouveau Credit Suisse

Rien n’y fait. De deux côtés de l’Atlantique, les dirigeants et responsables du secteur financier ont répété toute la semaine que le secteur bancaire était résilient. A l’issue du sommet européen vendredi, où il était question notamment de parachever l’union bancaire (des règles communes sur le fonctionnement et la réduction des risques des banques), le ton se voulait toujours rassurant. Pourtant pendant que les 27 discutaient de comment finaliser un projet entamé en 2014, les marchés sanctionnaient lourdement le titre Deutsche Bank (- 8,5 % à la clôture, après avoir lâché jusqu’à 14 % en séance) et, de manière générale, les actions bancaires ont continué à peser sur les indices partout en Europe. Qui ont fini la semaine dans le rouge. L’indice européen du compartiment a lâché 17 % depuis le début du mois, et environ 4 % vendredi.