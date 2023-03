«Millenium», 60documentaires, 15e édition

Du 26 mars au 6 avril, le Festival international du film documentaire Millenium programmera 60 films venus du monde entier, douze d’entre eux étant sélectionnés en compétition internationale. Parmi les avant-premières belges, deux films mettent en lumière le difficile travail des soignants pendant la crise du covid : Des corps et des batailles de Christophe Hermans et Le souffle court d'un collectif de 12 réalisateurs et réalisatrices.

À l'occasion de cette édition anniversaire, l'artiste chinois Ai Weiwei, ardent défenseur des droits humains, sera l'invité d’honneur et le président du jury du festival. Il donnera une masterclass à Bozar ce lundi 27, suivie de la projection de son nouveau film Rohingya. De son côté, Stella Assange viendra présenter Ithaka, documentaire sur la campagne inlassable de John Shipton, 76 ans, pour sauver son fils Julian Assange.