Parlement wallon: après avoir été entendu 6 heures par la police, le greffier Frédéric Janssens sort du silence

Le greffier du parlement wallon, Frédéric Janssens, a décidé de sortir du silence. Il met fin à « la réserve qu’il s’était imposée jusqu’ici par respect des procédures judiciaires en cours », explique Frédéric Cauderlier, son « conseil en communication et stratégies ». Ce jeudi 23 mars, le greffier Janssens, suspendu depuis plus de six mois, « a été entendu par les enquêteurs pendant plus de 6 heures dans le cadre des affaires qui tourmentent le Parlement wallon », reprend Frédéric Cauderlier. Il y a quelques jours, sa résidence secondaire dans le sud de la France a été perquisitionnée, tout comme le domicile de sa maman. Après s’être expliqué devant les enquêteurs (une instruction judiciaire est ouverte au parquet de Namur), il a choisi la chaîne LN24 pour s’exprimer vendredi soir, pendant une vingtaine de minutes.

À lire aussi Parlement wallon: le greffier suspendu six mois de plus, mais sans voiture et avec 20% de salaire en moins

Calme et chirurgical dans ses réponses, Frédéric Janssens décrit son état d’esprit comme « très positif ». « J’ai quitté le procès politique et médiatique pour entrer dans une phase où j’ai vraiment eu le sentiment que les enquêteurs cherchaient la vérité (…). C’était un vrai plaisir d’expliquer les choses. Je souhaite simplement que la vérité triomphe », lance l’interviewé dans les premières secondes.

Sa ligne de défense est claire : circulez, il n’y a rien à voir. « Moi, je n’ai rien à me reprocher. Il n’y a pas un euro d’enrichissement ». Il assure que tous les actes qu’il a commis ont été menés sous la supervision du Bureau politique. « Qui imagine que dans un environnement aussi contrôlé qu’un parlement où vous avez 75 députés, les groupes politiques, le Bureau, j’aurais pris des décisions tout seul sans en référer à personne et que j’aurais puisé dans la caisse sans que personne ne me contrôle ? », lâche M. Janssens, dans le fauteuil de l’émission Les visiteurs du soir.

« Je ne demande qu’à retourner travailler »

Il y a tout de même 13 dossiers pour harcèlement déposés contre lui à l’auditorat du travail de Namur. « Attendons de les voir ! », tranche le greffier, qui assure avoir toujours cherché à « respecter les objectifs qui lui étaient assignés », sans jamais « maltraiter le personnel ». Le Soir est pourtant entré en contact avec 52 agents du greffe (la moitié de l’équipe) qui, dans une lettre ouverte publiée sur notre site, parlent d’un « climat de terreur » et dénoncent « l’autoritarisme de M. Janssens, ses pressions, ses menaces, ses colères, ses insultes, ses humiliations ainsi que sa violence psychologique – et parfois physique ». Mais le principal protagoniste ne reconnaît rien de plus que « des erreurs d’appréciation, de discernement. J’ai pu manquer d’empathie. Je regrette que des agents aient eu à souffrir de difficultés liées au travail ». Vous noterez : « liées au travail ». Pas liées à lui, donc.

Il existe quand même cet enregistrement, où le greffier balance un « T’es à la morgue à midi ! » à un agent. « Ce ne sont pas des menaces de mort », martèle-t-il, précisant que le contexte de cette discussion permettrait de mieux comprendre les termes employés. Sans en dire plus…

Quant aux coûts explosifs des chantiers namurois, le greffier Janssens prétend que tout a été validé en amont par les députés wallons. « Ces dépenses figurent dans tous les comptes du parlement, et chacun a pu suivre l’évolution des comptes ». Le Soir a pourtant épluché les budgets du parlement, et il n’y existe aucune ligne spécifique dédiée à ces chantiers. Ils sont fondus dans des postes comptables bien plus larges. Le Soir avait d’ailleurs interrogé le greffier et le Bureau le 9 septembre 2022, pour obtenir un décompte des coûts de ces chantiers… et il a fallu près de deux mois pour recevoir une réponse.

Aujourd’hui suspendu, et payé à 80 % de son salaire sans rien avoir à faire, l’ex homme fort du parlement contre-attaque. « Je ne demande rien d’autre que de retourner travailler et pouvoir justifier le salaire qui m’est versé ».

Enfin, dans un commentaire posté à 19h sur sa page Facebook, Frédéric Janssens prétend que la « campagne de dénigrement » dont il se dit victime aurait été orchestrée suite à sa volonté de réformer le statut des agents. « Il s’agissait notamment de réduire fortement un régime de retraite qui permet aux fonctionnaires du Parlement d’arrêter de travailler parfois à 59 ans en gardant une partie substantielle de leur salaire (100% la première année !). Manifestement, cela n’a pas plu à tout le monde... », écrit le greffier.