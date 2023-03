En Israël, le mouvement des colons impose son agenda

Correspondant à Jérusalem

Kedumim est une jolie ville, sur les flancs de plusieurs collines, faite de petites maisons dissimulées derrière des jardins luxuriants. A près de 1.000 mètres d’altitude, l’air est limpide et le ciel d’un bleu profond. Ses habitants vont et viennent autour du centre communautaire. L’histoire de l’endroit y est racontée sur ses murs, par des photos en noir et blanc qui montrent des mobile-homes et des camionnettes encombrées de matelas. Elle est récente, malgré le nom de la localité – qu’on peut traduire par « Les Anciens ». Rien ne laisse penser qu’il s’agit d’une colonie, considérée donc comme illégale au regard du droit international ; elle se situe au nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967 et la guerre des Six Jours. Et c’est là aussi où vit Bezalel Smotrich, ministre controversé du gouvernement Netanyahou.