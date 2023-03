Comment aider son enfant?

Je n’ai rien vu du harcèlement dont était victime ma fille. Quand Maëlle me disait qu’elle avait mal au ventre le matin, je pensais que c’était à cause d’une évaluation en mathématique. C’est après, quand on se repasse le film, que l’on se dit qu’il y avait des signes avant-coureurs. » Zara Chiarolini n’avait « rien vu » du harcèlement dont était victime sa fille avant son suicide, en janvier 2020. « La culpabilité, moi, je vis avec, évidemment, puisque je n’ai rien su, je n’ai pas compris ce qu’il se passait. »