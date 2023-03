Dans une bulle, pour libérer la parole

Un cocon géant qui ne laisse passer aucun son, ni aucune oreille indiscrète. Dans le gymnase un peu triste de l’école Sainte-Famille à Schaerbeek, cette bulle à taille humaine pourrait, pour certains psychanalystes en mal d’inspiration, s’apparenter au ventre maternel. Le lieu se veut confortable. Des coussins rose fuchsia parsèment une fausse pelouse à l’allure vieillissante. On s’y assied en tailleur. Lorsqu’on rentre, la voix devient aiguë. « Comme vous l’entendez, le son est particulier. On s’y habitue très vite », rassure la psychologue Caroline Styns.

Les élèves s’installent le plus loin possible des intervenants, contre les parois de l’imposante bulle. Ils ont entre 12 et 13 ans. « On est là pour garder l’anonymat, pas pour accuser. Tout ce qui est dit ici restera entre nous », poursuit Caroline. Ces jeunes savent que les soixante prochaines minutes seront dédiées au harcèlement scolaire.