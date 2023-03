Métro: la stratégie payante d’un média gratuit

Nouvelle identité de marque, nouveau site mobile (metrotime.be), nouvelle maquette papier, nouveau projet éditorial… Métro entame un nouveau chapitre de son histoire. Et entend s’imposer au-delà du compartiment navetteurs dans lequel il s’est imposé depuis 22 ans. La « mobilité » demeure au cœur du concept, mais s’élargit très nettement à la notion « d’actifs ». Ce cœur de cible-là, se déniche dans les générations Z et Y, soit, à la grosse louche, les 20-40 ans, qui vivent to the point, le smartphone scotché à la main. Et cherchent de l’info « utile ». Appelez-les « les jeunes actifs urbains », à l’image de ceux qui ont massivement adopté 20Minutes.fr , l’autre gratuit du groupe Rossel qui touche un Français sur trois.

Atypique dans le paysage belge, Métro est le seul et unique média national, touchant, selon les chiffres 2022 du CIM, 877.000 personnes par jour, réparties à parts égales de chaque côté de la frontière linguistique. Pour développer sa communauté, le média a affûté son plan éditorial : informer sérieusement, sans se prendre au sérieux, à travers ses différents supports, papier (les lundi, mercredi et vendredi), mobile et web. « La rédaction traite de la news, mais propose aussi de nouveaux rendez-vous taillés sur mesure pour ce cœur de cible », relève Olivier De Raeymaeker, CEO du Pôle Soir au sein du groupe Rossel. Les nouvelles rubriques (« WTF » pour l’info insolite, « Look up » pour l’actu liée à la crise climatique, « Urban Life »…), les formats (podcasts, vidéos…), mais aussi le nouvel univers graphique, devraient, parie le groupe, en faire le média incontournable de ces jeunes adultes. Leur « buddy », soit leur « pote », résume Olivier De Raeymaeker. « La nouvelle signature, “ce que VOUS voulez vraiment savoir”, reflète clairement cette mission. Métro sera donc aussi le lieu de convergence de toute une série d’offres “ verticales ” de contenus, développées au sein du Pôle Soir : Geeko, Be-Crypto, NetEvents, CineNews, KotPlanet, StreamNews… »