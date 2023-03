GP de l’E3: la réponse de Wout van Aert

Le Belge a dominé Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar à Harelbeke au terme d’un véritable feu d’artifice. Il a remporté son deuxième E3 consécutif et, surtout, pris un sérieux boost mental à neuf jours du Tour des Flandres.

Le trio est étincelant. Le podium absolument magique. Pour faire simple et éviter de se perdre dans l’amoncellement de superlatifs, le plus beau de l’histoire de l’E3 ? « Je suis d’accord parce que je suis au milieu », se marre Wout van Aert qui a dominé dans une folie furieuse Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar à Harelbeke.

La grand-messe n’est évidemment pas encore récitée mais ces trois-là ont déjà prévenu que, à neuf jours de l’acmé qu’est le Tour des Flandres, la lumière ne devait pas chercher ailleurs à Audenarde. Le vainqueur de Milan-Sanremo a secoué le peloton comme la rafale souffle les nuages à deux reprises, Tadej Pogacar a imposé, vissé sur sa selle, sa griffe dans le Paterberg et le Vieux Quaremont en confirmant (voir ci-contre) la sensation qu’il avait laissée l’année dernière sur le Ronde. Le double vainqueur du Tour de France est bien le plus fort dans les pourcentages. Et Wout van Aert ? Il a serré les dents à s’en péter les molaires quand le Slovène a accéléré mais il a survécu. Et réglé ce trio de feu pour accrocher un deuxième E3 consécutif en prenant la main lors du sprint.