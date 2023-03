Et si le cas Delhaize rebattait les cartes juridiques de la franchise?

Réagissant au plan du Lion, le PS a déposé une proposition de loi qui pourrait porter atteinte à la flexibilité des franchisés. Impossible et dangereux, répliquent-ils.

L’annonce de la mise en franchise des 128 supermarchés intégrés de Delhaize n’a pas choqué que les 9.200 employés de ces magasins et leurs représentants syndicaux. « Nous avons analysé le plan de l’entreprise et nous avons été scandalisés », explique Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre. « Les citoyens ont applaudi le personnel des supermarchés durant la crise du covid car il leur a permis de continuer à faire ses courses. Maintenant, une multinationale (Ahold Delhaize, NDLR) tente de prendre ces travailleurs pour de la marchandise en recourant à de l’ingénierie pour contourner la législation sociale. Et nous craignons que cela fasse tache d’huile dans tout le secteur. »