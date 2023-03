L’Afsca rappelle plusieurs produits en raison d’une teneur trop élevée en cobalt et nickel

En accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), Casa demande aux clients en possession des mini poêles, cocottes et plats à four de la marque Dinner de ne plus les utiliser et de les rapporter dans un point de vente pour un remboursement intégral. L’enseigne précise qu’aucune preuve d’achat n’est requise.

En concertation avec l’Afsca, Casa International SA retire de la vente les articles mentionnés ci-dessus et demande aux clients de ne plus les utiliser en raison d’une teneur trop élevée en cobalt et nickel et de risques possibles pour la santé en cas de températures élevées.