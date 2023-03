Le feu se répand à l’intérieur et à l’extérieur de Delhaize

Côté approvisionnement des magasins, le week-end a commencé fort. Ce vendredi à 20h, une quarantaine de travailleurs des magasins, rejoints par des ouvriers, se sont rendus à Zellik pour bloquer durant toute la nuit les dépôts B (produits frais) et C (secs), selon la CSC Alimentations et Services. De quoi perturber une nouvelle fois l’approvisionnement des magasins, intégrés comme franchisés… et donc dégarnir les rayons. Clients et affiliés indépendants ne sont pas au bout de leurs peines. Le front commun syndical a en effet déposé un préavis de grève pour l’ensemble des dépôts, venant à échéance le lundi 3 avril. «Des actions spontanées pourraient encore avoir lieu d’ici là», prévient Geert Sanders, de la FGTB Horval.

Et si le combat social chez Delhaize (et chez Intermarché by Mestdagh) faisait plus largement tache d’huile dans l’ensemble du commerce? Les syndicats ont en effet lancé un appel à une action sectorielle le lundi 17 avril. «La lutte est longue et doit s’élargir car tout le secteur est concerné, y compris les travailleurs des magasins franchisés», commente Myriam Djeghem, de la CNE Commerce. Tombée à point nommé ce vendredi, une étude de la CSC Alimentations et Services souligne qu’en 2014 et 2021, le commerce alimentaire de détail a enregistré une augmentation de 34% de son bénéfice d’exploitation.