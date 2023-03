Domenico Tedesco nuance la victoire des Diables rouges en Suède: «On est encore loin du jeu que je veux développer»

Domenico Tedesco, êtes-vous satisfait de cette première avec les Diables ?

On a gagné et c’est le plus important. La victoire, c’est le meilleur médicament contre tout. C’est une victoire de toute l’équipe. Il est difficile de citer un seul garçon. Je suis tout de même heureux que De Bruyne gagne son premier match en tant que capitaine. Je le suis également pour Theate qui jouait son premier match à cette position de back gauche où il a été bien aidé par Jan. Et forcément, je suis aussi heureux pour Lukaku qui inscrit un triplé pour mon premier match.

Un autre homme a dû vous rendre heureux, c’est Dodi Lukebakio dont c’était seulement la troisième titularisation. Pourquoi l’avez-vous choisi ?

C’est seulement sa troisième titularisation chez les Diables parce qu’il y a beaucoup de qualité dans le groupe. Ce n’est jamais un choix facile. Je voulais un joueur rapide, qui aime provoquer, jouer les un contre un et donner de bons ballons. Je n’ai pas été surpris par sa prestation. Il a été très bon avec le Hertha Berlin cette saison. Ce sera une arme pour nous s’il continue de la sorte.

Pourquoi avez-vous opté pour un schéma de jeu en 4-4-2 ?

C’est notamment en raison du système de la Suède. Mais pas seulement. On n’avait pas beaucoup de temps pour préparer ce match et le 4-4-2 est un système facile à préparer et à mettre en place. Avec ce schéma, il est simple d’expliquer aux joueurs ce qu’il faut faire avec le ballon et comment il faut faire les courses.

Sur quels aspects l’équipe doit-elle s’améliorer selon vous ?

Sur beaucoup de choses. Malgré la victoire, on est encore loin du jeu que je veux développer avec les Diables. En première période, et sans doute à cause de la nervosité, on a perdu beaucoup de ballons. Trop à mon goût. En deuxième période, on a eu des creux dans l’intensité. Il faudra regarder à tout cela et s’améliorer. J’espère qu’on mettra beaucoup d’intensité en Allemagne.

Les joueurs semblaient heureux après votre speech d’après-match. Que leur avez-vous dit ?