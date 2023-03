Dodi Lukebakio après ses deux assists contre la Suède: «Ce n’est que le début, il faut confirmer de match en match»

Titulaire surprise dans le premier onze de Domenico Tedesco, Dodi Lukebakio a brillé dans la victoire 0-3 des Diables Rouges en Suède vendredi, délivrant deux assists à Romelu Lukaku, auteur d’un triplé.

Virevoltant sur son flanc droit, Lukebakio a d’abord distillé un centre précis sur la tête de Lukaku avant de faire la différence grâce à son dribble pour servir le buteur des Diables. Le joueur du Hertha Berlin a ainsi donné raison au sélectionneur de l’avoir titularisé. « Le coach me connaît bien et me voulait à Schalke après ma première saison en Allemagne. Il connaît mes qualités et m’a tout de suite donné confiance. Il m’a dit de profiter et de m’amuser », a confié Lukebakio au micro de la RTBF.