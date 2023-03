Philippe Albert après la victoire des Diables en Suède: «Même dans ses rêves les plus fous, Tedesco n’osait pas espérer ça»

1

« Au-delà du nouveau système, on a senti les joueurs plus qu’impliqués »

« Ce n’était pas vraiment un 4-4-2 avec une défense à plat, surtout en possession. Les défenseurs ont très bien géré la pression suédoise de début de match, avec notamment un excellent Courtois, auteur d’un superbe arrêt réflexe à 0-0 avec son bras droit qui permet de ralentir la course du ballon avant que Faes ne sauve sur la ligne. Le duo d’arrières centraux a bien maîtrisé la situation, y compris quand Ibrahimovic est monté au jeu et qu’il est venu apporter sa puissance. La défense a été à l’image de toute l’équipe belge, plus qu’impliquée dans cette reprise post-Coupe du monde. On ne va évidemment pas s’emballer trop vite mais gagner 0-3 en Suède, face à un adversaire toujours costaud à défaut d’être génial, qui l’eût cru ? Même dans ses rêves les plus fous, Tedesco n’osait pas espérer ça »