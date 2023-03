Peau de l’ours et terrain maudit

Un Lego vous manque et tout est dépeuplé ? Il s’agit en tout cas pour les différentes instances publiques, régionales et communales wallonnes, de se remettre à travailler dur pour démentir le constat né du renoncement à l’implantation d’un Legoland sur le site de Caterpillar à Gosselies. Adieu les 1.600 emplois directs et indirects annoncés, adieu le 1,5 million de visiteurs par an prévus, adieu la transformation d’un terrain désert de 93 hectares en un pôle d’attraction et de développement wallon.