Romelu Lukaku, auteur d’un triplé en Suède: «C’est un nouveau départ pour tout le monde» (vidéos)

Idéalement servi par Dodi Lukebakio sur ses deux premiers buts, Big Rom a ensuite profité d’une offrande du petit nouveau Johan Bakayoko pour réaliser un triplé et atteindre les 71 buts en équipe nationale. « Je sais ce que je peux apporter à l’équipe », a déclaré Lukaku au micro de la RTBF. « C’était un match compliqué et j’ai essayé d’aider les jeunes au maximum. Je suis content de voir le potentiel que l’on a avec les jeunes qui arrivent. »

Pour la première de Domenico Tedesco, la Belgique n’a pas manqué son entrée en matière dans ces qualifications pour l’Euro. « C’était important de bien commencer. J’ai dit dans le vestiaire que c’était un nouveau départ pour tout le monde. Le coach est plus direct dans sa communication et c’est aussi un changement pour les anciens. Nous devons maintenant rester positif et regarder vers l’avant », a conclu le nouveau N.10 des Diables.