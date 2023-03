Crise des retraites en France: un militant grièvement blessé lors de la manifestation à Paris

« Le chirurgien lui a dit qu’il ne verrait plus de l’œil à gauche », a déclaré vendredi soir à l’AFP Christophe Huguet, délégué Sud-Rail du Technicentre Sud-Est Européen, à Villeneuve-Saint-Georges, où travaille son collègue. « Il a été opéré la nuit dernière et on a reçu cet après-midi un message rédigé par lui via sa famille », a précisé le délégué syndical.

« Ça s’est passé à Paris, en tête du cortège, juste avant d’arriver à l’Opéra. On pense qu’il a reçu un éclat de grenade de désencerclement mais on ne sait pas encore précisément », a ajouté M. Huguet, lui-même présent dans la manifestation.

« A Paris, plusieurs militants SUD-Rail ont subi des attaques policières totalement incontrôlées et incontrôlables », dénonce l’organisation syndicale, citant le cas de ce cheminot et d’un autre, « roué de coups » et qui a eu « le crâne ouvert ». « Ces violences dans les manifestations doivent cesser immédiatement », réclame SUD-Rail qui appelle « l’ensemble des cheminotes et cheminots à durcir le mouvement, en signe de protestation et de solidarité ».