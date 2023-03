«Lukaku-Lukebakio, duo gagnant»: la presse étrangère charmée par les Diables rouges version Tedesco

L’ère Domenico Tedesco chez les Diables rouges a débuté par une victoire nette 0-3 face à la Suède pour lancer la campagne de qualification à l’Euro 2024. Un match forcément scruté de toutes parts afin de voir comment la Belgique allait se relever de son échec à la Coupe du monde au Qatar. Même si ce n’est que 90 minutes, les impressions sont particulièrement, même dans la presse étrangère.

« Festival de Lukaku », titre L’Équipe sur son site web, qui pointe du doigt le duo gagnant que l’attaquant belge a formé avec Doki Lukebakio. « Dodi Lukebakio a été omniprésent sur son côté droit pendant l’heure passée sur le terrain. Disponible dans le jeu court comme dans la profondeur, il a fait pencher le jeu offensif de son équipe sur son côté. Et c’est tout logiquement qu’il a adressé un superbe centre décisif pour la tête de Lukaku (0-1, 35e). Un duo parfaitement réglé puisque, peu après la reprise, Lukebakio a débordé joliment Forsberg pour trouver, d’un centre à ras de terre, une nouvelle fois l’avant-centre de l’Inter Milan (0-2, 49e). Pour sa sixième sélection, le joueur de 25 ans, sorti à l’heure de jeu, a frappé un grand coup. Et son successeur, Johan Bakayoko, s’est illustré en servant Lukaku pour son troisième but (83e). Un très beau copier-coller. »

Romelu Lukaku est sans conteste la star de la soirée avec son triplé, ce qui plaît bien en Italie où l’on insiste sur sa victoire par K.O. sur les terres de Zlatan Ibrahimovic. « Plus qu’un duel, un monologue. Le nouveau round de l’éternel défi entre Ibra et Lukaku se termine clairement en faveur de ce dernier », écrit la Gazzetta dello Sport. « Big Rom a été le porte-drapeau du nouveau cycle de l’entraîneur Domenico Tedesco et a mené l’équipe belge avec le soutien de Lukebakio, De Bruyne et Trossard. » Bien qu’il soit « trop tôt pour juger de la créature de Tedesco », le quotidien italien voit une éclaircie dans le style de jeu des Diables par rapport aux années précédentes avec moins de gaspillage. « Big Rom affichait un sourire aussi grand que la surface de réparation. Il est l’emblème de la Belgique en forme : la route est belle. »