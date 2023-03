Zlatan Ibrahimovic privé d’un record face aux Diables rouges par un joueur de Gibraltar

Zlatan Ibrahimovic est monté au jeu face à la Belgique vendredi soir, sous les acclamations des supporters présents dans la Friends Arena. Malheureusement pour lui, l’attaquant suédois n’a pas pu renverser la vapeur face aux Diables rouges qui se sont imposés 0-3. Il aurait tout de même pu s’offrir un nouveau record, mais là aussi, il s’est fait devancer.

A 41 ans et 172 jours, Ibra aurait pu devenir le joueur le plus âgé à disputer un match de qualification pour un Euro. Nombreux observateurs y ont cru et les tweets à ce sujet se sont multipliés. Sauf que dans le même temps, Lee Casciaro, attaquant de Gibraltar, disputait un match face à la Grèce. Et ce dernier est âgé de 41 ans et… 176 jours ! C’est donc pour quatre petits jours que le Suédois voit ce record lui passer sous le nez.