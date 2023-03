Nelson Piquet condamné au Brésil à une très lourde amende après des propos racistes envers Lewis Hamilton

L’ancien pilote de Formule 1, Nelson Piquet a été condamné par un tribunal au Brésil à une amende de 5 millions de reals brésiliens, soit l’équivalent de presque 900.000 euros pour avoir tenu des propos racistes et homophobes en novembre 2021 envers Lewis Hamilton.

Ce sont quatre organisations des droits de l’homme qui ont porté plainte et l’amende doit être versée à des organismes défendant l’équité, la diversité et l’inclusion.

Trois fois champion du monde Formule 1 (1981, 1983 et 1987), Nelson Piquet, 70 ans, qui est le beau-père du double champion du monde actuel, Max Verstappen, avait commenté un accrochage entre le Néerlandais et Hamilton au GP de Grande-Bretagne, utilisant des termes considérés comme racistes et homophobes.