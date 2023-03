Air Belgium lancera deux nouvelles liaisons dès septembre prochain

Air Belgium lancera en septembre deux nouvelles liaisons vers les Etats-Unis et l’Asie. L’administrateur délégué Niky Terzakis l’a déclaré à Belga samedi, en marge de la visite d’Etat belge en Afrique du Sud.

En novembre dernier, Air Belgium avait décidé de réduire considérablement son offre. La compagnie belge a supprimé la quasi-totalité des vols à destination des Antilles à partir du mois de mars, invoquant les prix élevés du kérosène. Il ne reste donc plus que les liaisons entre Bruxelles et l’Ile Maurice et la liaison vers l’Afrique du Sud – de Bruxelles vers Johannesburg et Le Cap – lancée en septembre.

À lire aussi Comment Air Belgium a inscrit l’Afrique du Sud à sa carte

Terzakis avait déjà promis de nouvelles destinations. Aujourd’hui, le CEO confirme qu’Air Belgium proposera des vols vers les Etats-Unis et un pays d’Asie dès la prochaine saison d’hiver.