Kaden Groves remporte la sixième étape du Tour de Catalogne... avec le vélo d’un coéquipier, Roglic reste devant Evenepoel au général

L’Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a remporté au sprint la 6e étape du Tour de Catalogne (WorldTour), samedi, après 183 km entre Martorell et Molins de Rei. Remco Evenepoel a attaqué et disputé le sprint massif, prenant la cinquième place. Il reste deuxième du général derrière le Slovène Pirmoz Roglic (Jumbo-Visma).

Les candidats à la victoire se disputaient le premier sprint intermédiaire de Terres de Lledia (105,7 km de l’arrivée) où le leader du général Primoz Roglic devançait Remco Evenepoel, lui grappillant une seconde de bonification.

Après ce sprint, un groupe de six coureurs se dégageait, avec les Italiens Fausto Masnada (Soudal Quick-Step) et Simone Velasco (Astana Qazaqstan), l’Espagnol Carlos Verona (Movistar), le Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), le Britannique Oscar Onley (DSM) et le Danois Jonas Gregaard (Uno-X). L’échappée prenait fin sur l’Alt de la Creu d’Aragall (5,6 km à 6,1 pour cent), à 30 km de la ligne, où l’Espagnol Marc Soler (UAE Team Emirates) s’isolait en tête.

A 27 km de l’arrivée, Evenepoel attaquait à l’approche du sommet, Roglic le suivait. Le duo revenait sur Soler puis le déposait à 18 bornes de la ligne. Les deux hommes coupaient leur effort après le deuxième sprint intermédiaire, à 8 km de l’arrivée, où Evenepoel se jouait cette fois de Roglic. L’écart entre les deux au général était à nouveau de 10 secondes.

Le sprint, d’une cinquantaine d’unités, voyait Kaden Groves se montrer le plus rapide. L’Australien d’Alpecin-Deceuninck décroche le 11e succès de sa carrière, son deuxième de la semaine. Il devançait le Français Bryan Coquard (Cofidis), le Néerlandais Ide Schelling (BORA-hansgrohe), Maxim Van Gils (Lotto Dstny) et un surprenant, dans un tel scenario, Evenepoel.