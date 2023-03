Dribbles entre plusieurs joueurs, frappe en lucarne… Eden Hazard régale à l’entraînement du Real Madrid (vidéo)

Pendant ce temps, Eden Hazard, qui a annoncé sa retraite internationale il y a quelques semaines, participe aux entraînements du Real Madrid, avec les autres joueurs non repris avec leur sélection nationale. L’occasion pour le Belge de montrer que, même si Carlo Ancelotti ne lui laisse pas le plaisir de le montrer en match officiel, il n’a rien perdu de son talent.

En effet, dans une vidéo de l’entraînement du club madrilène, on peut notamment voir le Brainois slalomer entre plusieurs défenseurs, avant d’inscrire un très joli but. Une forme physique qui fait plaisir à voir et qui, sait-on jamais, pourrait laisser rêver d’un retour sur les terrains de Liga…