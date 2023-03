Tour de Catalogne: de nouveau offensif, Remco Evenepoel ne lâche rien

La popularité de Remco Evenepoel en Espagne a grimpé de deux crans, exactement comme il le fait dans les cols, samedi en Catalogne. Apprécié pour son panache autant que pour son besoin de manger l’adversaire, il a démontré lors de l’avant-dernière étape que rien n’était impossible avec lui. Que tous les terrains proposés par l’organisateur lui convenaient. Le champion du monde propose un cyclisme total, empreint d’un panache permanent, avec une force de caractère qui le rapproche de plus en plus du tempérament de celui à qui on le compare volontiers, Bernard Hinault.

Evenepoel avait promis d’utiliser les deux dernières étapes pour tenter le tout pour le tout, en particulier dimanche au gré des ascensions de la célèbre butte de Montjuic où Claudy Criquielion fut sacré champion du monde en 1984. « Aujourd’hui, c’est pour les sprinteurs », avait-il prétendu au départ. Il ne faut jamais croire cet individu, qu’un dossard démange dès qu’il l’agrafe sur le dos.